Украина прекратила подачу воды в ЛНР

В результате обесточивания три населенных пункта остались без воды.

«Сегодня, 30 января в 11:08, Луганское энергетическое объединение провело обесточивания Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, что обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окружающие населенные пункты», — говорится в сообщении украинского предприятия в Facebook. Луганское энергетическое объединение прекратило подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщили в пресс-службе.

В результате обесточивания три населенных пункта остались без воды. Причиной такого решения в ведомстве назвали якобы долг в размере почти 173 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что город Славутич в Киевской области отключили от газоснабжения. 25 тысяч жителей, в числе которых ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и их семьи, рискуют замерзнуть.