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Украина прекратила подачу воды в ЛНР
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Украина прекратила подачу воды в ЛНР 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Фото: pixabay.com
В результате обесточивания три населенных пункта остались без воды.
Луганское энергетическое объединение прекратило подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщили в пресс-службе.
«Сегодня, 30 января в 11:08, Луганское энергетическое объединение провело обесточивания Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, что обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окружающие населенные пункты», — говорится в сообщении украинского предприятия в Facebook.
В результате обесточивания три населенных пункта остались без воды. Причиной такого решения в ведомстве назвали якобы долг в размере почти 173 миллиона гривен.
Ранее сообщалось, что город Славутич в Киевской области отключили от газоснабжения. 25 тысяч жителей, в числе которых ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и их семьи, рискуют замерзнуть.
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