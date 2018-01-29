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На Украине возник дефицит еды
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Совбез ООН предупредили о дефиците продовольствия на Украине 

Рамблер 2 часа назад
Фото: сайт президента Украины
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупредили Совет Безопасности ООН об отсутствии продовольственной безопасности в 16 странах мира, пострадавших от вооруженных конфликтов, передает РИА «Новости».
В список этих стран вошла и Украина. С острым дефицитом продовольствия также вошли Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика, Южный Судан и трансграничная территория на озере Чад.
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Наибольшую тревогу у авторов исследования вызывает ситуация в Йемене, где продовольствия не хватает около 60% населения, то есть 17 млн человек; в Южном Судане, где с дефицитом продуктов сталкивается 45% населения; в Сирии и Ливане — там от недоедания страдают 33% населения.
В 2016 году в мире насчитывалось 815 млн человек голодающих, по сравнению с 2015 годом их число увеличилось на 38 млн человек. Более половины их них проживают в зонах военных конфликтов.
 Ещё 18 источников 
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