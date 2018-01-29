На Украине возник дефицит еды

Совбез ООН предупредили о дефиците продовольствия на Украине

В список этих стран вошла и Украина. С острым дефицитом продовольствия также вошли Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика, Южный Судан и трансграничная территория на озере Чад.

Наибольшую тревогу у авторов исследования вызывает ситуация в Йемене, где продовольствия не хватает около 60% населения, то есть 17 млн человек; в Южном Судане, где с дефицитом продуктов сталкивается 45% населения; в Сирии и Ливане — там от недоедания страдают 33% населения.