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Порошенко пустил на Украину иностранных военных
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Порошенко пустил на Украину иностранных военных 

Lenta.ru 3 часа назад
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск на территорию страны подразделений вооруженных сил других государств. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
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Закон №7428 позволяет военнослужащим из других государств принимать участие в учениях на территории страны. В нем указывается, что в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил в 2018 году ожидается участие до 3 тысяч военнослужащих США и стран-членов НАТО с вооружением и военной техникой.
В июне-ноябре текущего года в украинско-американских учениях Rapid Trident примет участие до 2 тысяч иностранных военных с оружием и техникой. В учениях Sea Breeze, которые пройдут в июне-октябре, ожидается участие до 2,2 тысяч военных, 20 кораблей, пяти подводных лодок и 20 самолетов и вертолетов.
В многонациональных учениях «Чистое небо» в мае-ноябре будет задействовано до 350 военных от США и стран НАТО с вооружением и техникой. В августе-октябре на Украине пройдут учения «Светлая лавина», в которых примут участие до 300 военнослужащих из Венгрии, Румынии и Словакии. Также в период с апреля по ноябрь состоятся украинско-румынские учения Riverian. На территорию Украины будут направлены до 100 румынских военных, шесть кораблей и два самолета и вертолета.
На проведение многонациональных учений в 2018 году предусмотрено выделение 36 млн гривен (менее 71 миллиона рублей).
Верховная Рада приняла законопроект, который месяцем ранее в украинский парламент внес сам Порошенко, 18 января. За принятие проголосовали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие документа «даст возможность увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров (работ, услуг) для подразделений других государств».
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