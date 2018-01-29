США проводят над Украиной опасный ядерный эксперимент

Киев продолжает ставить авантюрные эксперименты над остатками советской атомной отрасли, доставшейся стране после обретения независимости. Контракт с американской компанией «Вестингхаус», которая поставляет Украине ядерное топливо для АЭС, продлен. О проблемах с ядерной безопасностью, которые несет Украине это явно политическое решение, в Киеве пока даже не задумываются.

Американская Westinghouse заключила новое соглашение с украинским госпредприятием « Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» , в рамках которого продлевается поставка американского ядерного топлива Украине до 2025 года, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

Производство и сборка ядерного топлива будут осуществляться на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестерос, где существуют технологические линии исключительно для производства топлива для реакторов советского типа ВВЭР-1000.

«Этим соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 гг., что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году», — говорится в сообщении.

Westinghouse поставляет для Украины ядерное топливо с 2005 года. Тогда первые шесть сборок были загружены в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС. С тех пор американское топливо загрузили лишь в три из 15 реакторов. Больше десяти лет потребовалось американцам, чтобы суметь сделать подходящее и безопасное топливо для советских реакторов. Первые попытки были неудачны и приводили к авариям на украинских АЭС.

По данным Украины, на октябрь 2016 года доля американского топлива на украинских АЭС составляла около 15%, недавно Петр Порошенко заявил, что планирует довести ее до 55%. Использовать топливо Westinghouse планируется еще на двух блоках Запорожской АЭС, а также на Ровенской АЭС.

Периодически Украина говорит о полном освобождении от российского ядерного топлива, но вряд ли стоит этому верить. «Речи о полном переходе с российского на американское топливо нет даже в планах самых „упоротых“ адептов Westinghouse», — говорит Алексей Анпилогов, много лет проработавший в украинской атомной энергетике, а ныне — руководитель фонда исторических исследований «Основание». Речь о заполнении американским топливом только семи из 15 энергоблоков. «Это возможно к 2021 году. Сейчас на американском топливе работает 3-4 энергоблока, за два-три года могут перевести еще 3 энергоблока», — не исключает эксперт.

Однако выигрывает ли от этого Украина, снизит ли свою зависимость от российских поставок? Ничуть. «Секрет Полишинеля — почти весь уран, который используется в ТВЭЛах Westinghouse, имеет импортное происхождение. Сами США не добывают значимые объемы урана на своей территории (закрывают менее 10% баланса). А вот главными поставщиками урана, который потом использует Westinghouse, являются Россия и Казахстан. Поэтому уход от российского урана будет лишь на бумаге», — отмечает собеседник.

Но главное, что причина частичного перехода украинских энергоблоков АЭС на американское топливо чисто политическая. Никаких экономических преференций украинский «Энергоатом» не получил.

«Можно поздравить американскую Westinghouse с тем, что она вошла на пока емкий украинский рынок поставок ядерного топлива. И с тем, что она получила неоценимую испытательную площадку, на которой довела до более-менее нормального состояния свое топливо. Как следствие, возможно, американский поставщик постарается вернуться к идее захода на рынок Восточной Европы, где есть масса таких же блоков, но откуда их в свое время погнали поганой метлой. Вспомним аварию на чешской АЭС Темелене, когда пришлось доставать топливо с нарушенной геометрией», — говорит Анпилогов.

Украина же с экономической точки зрения от замены российского топлива на американское ничего не выигрывает. «Американское ядерное топливо тоже стоит денег. Это игра краплеными картами: российское топливо обвиняют в мифической дороговизне, хотя цена выше американской исключительно потому, что Россия берет на себя обязательства по конечной утилизации топлива, а Westinghouse принципиально не берет на себя таких обязательств. И если вопрос утилизации отработанного российского ядерного топлива решен, то стоимость цикла использования американского топлива от изготовления до захоронения и утилизации не просчитана», — говорит эксперт. Россия, конечно, утилизировать американское ядерное топливо не собирается.

В украинской прессе уверяли, что вопрос решит строительство в районе отчуждения Чернобыльской АЭС централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива — ЦХОЯТ. Сделать это должна американская компания Holtec International. «Но надо сказать правду, это не утилизация топлива, а лишь временное хранение. Вопрос полной стоимости американского топлива взваливается на потомков, которые через 50 или 100 лет должны будут достать ТВЭЛы из временного хранилища, и принять решение о полной утилизации», — объясняет Анпилогов.

«И руководство украинского «Энергоатома», и украинские политики, и даже надзорные украинские органы пошли на сделку с совестью», — считает собеседник. Но самое главное, что из-за перехода на американское топливо, не предназначенное для советских реакторов, Украина играет с огнем.

«Я считаю, что позиция РФ абсолютно правильная, потому что сертификация придумана не Россией, а принята в отрасли. И действия украинской стороны вызвали обоснованное возмущение со стороны МАГАТЭ. Поэтому теперь любые финансовые потери надо будет относить на алчность Westinghouse и головотяпство менеджеров украинского «Энергоатома», которые не провели полную процедуру сертификации», — рассказывает Анпилогов. Потому что они в значительной мере упростили процедуру сертификации американского топлива, а также отказались от массы обязательных процедур, необходимых для полноценной инженерной и технологической оценки как сильных, так и слабых сторон этого топлива. В результате часть российских производителей оборудования и программного обеспечения сняли гарантии на свои части украинских атомных энергоблоков, в которые загружено американское топливо.

Ко всему прочему, Украина ввязалась еще в одну авантюру — решила увеличить мощности своих атомных станций. В целом это нормальная практика, например, Финляндия так делала в отношении советских реакторов ВВЭР. Все дело в подходе.

«Украина проводила программу увеличения мощности без согласования с производителями оригинального оборудования, в первую очередь, российскими. Та же Финляндия проводила полный объем технических согласований, натурных испытаний и т.д.», — объясняет Анпилогов.

«И чего греха таить — все эти начинания (перевод на американское топливо и повышение мощностей) Украина провела успешно исключительно за счет тех советских запасов по надежности и безопасности, которые были заложены в конструкцию реакторов», — уверен собеседник. В итоге Украина поставила себя под обоснованную критику МАГАТЭ, которая является независимой надзорной организацией за безопасностью атомной энергетики.