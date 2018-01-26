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Киев готовит блицкриг на Донбассе
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Киев планирует масштабную наступательную операцию 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Киев планирует масштабную наступательную операцию на Донбассе в конце февраля — начале марта. Такое мнение высказал военный корреспондент Семен Пегов в колонке для издания «Русская весна».
По мнению Пегова, Вооруженные силы Украины разминируют «серую» зону под Горловкой и таким образом готовят коридоры для наступления пехоты, штурмовых групп, танков и БМП.
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По словам украинской стороны, разминирование ведется для оборонительных действий, однако, как утверждает Пегов, «вам любой военный скажет: ни один противник не станет разминировать нейтральную полосу у своих окопов из гуманистических и тем более оборонительных соображений».
Пегов также напомнил, что в последнее время участились случаи обстрелов в зоне конфликта на Донбассе. На днях украинские военные обстреляли пропускной пункт «Еленовка», было ранено пятеро гражданских.
По мнению военкора, отвод националистических батальонов, ограничение артиллерийской активности Нацгвардии, обмены пленными — делаются для отвода глаз, чтобы скрыть истинные наступательные «блицкриговские» мотивы.
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