Киев готовит блицкриг на Донбассе

Киев планирует масштабную наступательную операцию

Киев планирует масштабную наступательную операцию на Донбассе в конце февраля — начале марта. Такое мнение высказал военный корреспондент Семен Пегов в колонке для издания «Русская весна»

По мнению Пегова, Вооруженные силы Украины разминируют «серую» зону под Горловкой и таким образом готовят коридоры для наступления пехоты, штурмовых групп, танков и БМП.

По словам украинской стороны, разминирование ведется для оборонительных действий, однако, как утверждает Пегов, «вам любой военный скажет: ни один противник не станет разминировать нейтральную полосу у своих окопов из гуманистических и тем более оборонительных соображений».

Пегов также напомнил, что в последнее время участились случаи обстрелов в зоне конфликта на Донбассе. На днях украинские военные обстреляли пропускной пункт «Еленовка», было ранено пятеро гражданских.

По мнению военкора, отвод националистических батальонов, ограничение артиллерийской активности Нацгвардии, обмены пленными — делаются для отвода глаз, чтобы скрыть истинные наступательные «блицкриговские» мотивы.