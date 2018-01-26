На Украине рассказали о «щупальцах русского мира»

«Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. «Ирония судьбы», «Восьмое марта», Булгаковы, Пугачевы и даже Высоцкие и Цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия», — передает ТАСС сообщение Вятровича в Facebook. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что считает Владимира Высоцкого, Виктора Цоя Михаила Булгакова опасными «щупальцами русского мира». По словам Вятровича, «не все щупальца „русского мира“ такие отвратительные и очевидные как „совок“ и московская церковь».

Напомним, ранее директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что на территории Украины в рамках закона о декоммунизации попали под снос почти 2,5 тыс. памятников, в том числе — более 1,3 тыс. монументов Ленина.