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Украина позлорадствовала после смерти Сенчиной
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Украина позлорадствовала после смерти Сенчиной 

Рамблер 2 часа назад
«Комсомольская правда» рассказала о реакции украинцев на смерть Народной артистки России Людмилы Сенчиной.
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Издание отмечает, что в то время как россияне скорбят о потери прославленной певицы и актрисы, на Украине нашлись те, кто выразил «разочарование» в ней. Так, автор издания «Обозреватель» напомнил, что именно это чувство испытали граждане Украины, когда узнали о том, что Сенчина подписала письмо деятелей культуры России в поддержку позиции президента Владимира Путина по вопросу о присоединении Крыма и ситуации на Украине.
Журналисты местного сайта «Гордон» также не забыли о «поступке» Сенчиной, а читатели издания в комментариях к новости и вовсе не постеснялись оскорбить скончавшуюся артистку.
«Ведь украинка! А поддержала российскую оккупацию! Бог предательства не прощает!» — написал один из них.
Людмила Сенчина родилась в Украинской ССР в 1950 году. В 1960-х переехала в Ленинград, где окончила музучилище имени Римского-Корсакова и начала работать в Театре музыкальной комедии. Прославилась Сенчина после исполнения песни «Золушка» на телепрограмме «Голубой огонек». Кроме того, артистка снималась в таких фильмах, как «Волшебная сила» режиссера Наума Бирмана, «После ярмарки» Юрия Цветкова и советском вестерне «Вооружен и очень опасен» Владимира Вайнштока. В 1979 году Сенчина стала Заслуженной артисткой РСФСР, в 2002-м — Народной артисткой России, а в 2003-м — Заслуженной артисткой Украины.
>> Близкие рассказали о предсмертных муках Сенчиной
Умерла Людмила Сенчина накануне в одной из больниц Санкт-Петербурга в результате продолжительной болезни. По словам ее близкой подруги и директора петербургского концертного зала «Октябрьский» Эммы Лавринович, у Сенчиной было онкологическое заболевание.
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