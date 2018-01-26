Украина позлорадствовала после смерти Сенчиной

Издание отмечает, что в то время как россияне скорбят о потери прославленной певицы и актрисы, на Украине нашлись те, кто выразил «разочарование» в ней. Так, автор издания «Обозреватель» напомнил, что именно это чувство испытали граждане Украины, когда узнали о том, что Сенчина подписала письмо деятелей культуры России в поддержку позиции президента Владимира Путина по вопросу о присоединении Крыма и ситуации на Украине.

Журналисты местного сайта «Гордон» также не забыли о «поступке» Сенчиной, а читатели издания в комментариях к новости и вовсе не постеснялись оскорбить скончавшуюся артистку.

«Ведь украинка! А поддержала российскую оккупацию! Бог предательства не прощает!» — написал один из них.

Людмила Сенчина родилась в Украинской ССР в 1950 году. В 1960-х переехала в Ленинград, где окончила музучилище имени Римского-Корсакова и начала работать в Театре музыкальной комедии. Прославилась Сенчина после исполнения песни «Золушка» на телепрограмме «Голубой огонек». Кроме того, артистка снималась в таких фильмах, как «Волшебная сила» режиссера Наума Бирмана , «После ярмарки» Юрия Цветкова и советском вестерне «Вооружен и очень опасен» Владимира Вайнштока. В 1979 году Сенчина стала Заслуженной артисткой РСФСР, в 2002-м — Народной артисткой России, а в 2003-м — Заслуженной артисткой Украины.

Умерла Людмила Сенчина накануне в одной из больниц Санкт-Петербурга в результате продолжительной болезни. По словам ее близкой подруги и директора петербургского концертного зала «Октябрьский» Эммы Лавринович, у Сенчиной было онкологическое заболевание.