На Украине разбился вертолет

В украинском Кременчуге упал вертолет Ми-8 после столкновения с телевизионной вышкой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, после столкновения вертолет загорелся. Погибли три человека.

Как сообщают очевидцы, в районе происшествия был сильный туман. После аварии раздались несколько взрывов. Жители квартала Петровка остались без электричества.

На месте ЧП работают пожарные, полиция и медики.

Вертолет Ми-8 компании «Украинские вертолеты» выполнял учебно-тренировочный полет.