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На Украине разбился вертолет
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На Украине разбился вертолет 

Рамблер 1 час назад
В украинском Кременчуге упал вертолет Ми-8 после столкновения с телевизионной вышкой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, после столкновения вертолет загорелся. Погибли три человека.
Как сообщают очевидцы, в районе происшествия был сильный туман. После аварии раздались несколько взрывов. Жители квартала Петровка остались без электричества.
На месте ЧП работают пожарные, полиция и медики.
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Вертолет Ми-8 компании «Украинские вертолеты» выполнял учебно-тренировочный полет.
 Ещё 15 источников 
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