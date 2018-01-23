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«Не приглашали»: Украину не пустили на заседание ПАСЕ
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Украинскую делегацию не допустили на заседание ПАСЕ 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters

Украинскую делегацию не допустили на закрытое заседание специального комитета ПАСЕ. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на участников делегации.

«Когда началось заседание, к нам подошли представители секретариата и попросили, чтобы остался только руководитель делегации, а всех остальных «не приглашали». На наш вопрос, это же открытое заседание, сказали, что нет, «мы решили сделать закрытым». Мы отдельно это будем выяснять», — рассказал журналистам член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко.

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Facebook Алексея Гончаренко

От делегации Украины на заседание пригласили только Владимира Арьева. От России на заседании присутствуют Константин Косачев и Петр Толстой. Как считают украинские парламентарии, это заседание может стать первым шагом к восстановлению полномочий России в ПАСЕ.

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что русские «ведут себя нагло и самоуверенно».

«Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно», — написала Геращенко в своем Facebook.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил журналистам, что без России «никакой Европы и никакой Парламентской ассамблеи Совета Европы быть не может».

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