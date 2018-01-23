«Не приглашали»: Украину не пустили на заседание ПАСЕ

Украинскую делегацию не допустили на заседание ПАСЕ

Украинскую делегацию не допустили на закрытое заседание специального комитета ПАСЕ. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на участников делегации.

«Когда началось заседание, к нам подошли представители секретариата и попросили, чтобы остался только руководитель делегации, а всех остальных «не приглашали». На наш вопрос, это же открытое заседание, сказали, что нет, «мы решили сделать закрытым». Мы отдельно это будем выяснять», — рассказал журналистам член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко.

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Facebook Алексея Гончаренко

От делегации Украины на заседание пригласили только Владимира Арьева. От России на заседании присутствуют Константин Косачев и Петр Толстой. Как считают украинские парламентарии, это заседание может стать первым шагом к восстановлению полномочий России в ПАСЕ.

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что русские «ведут себя нагло и самоуверенно».

«Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно», — написала Геращенко в своем Facebook.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил журналистам, что без России «никакой Европы и никакой Парламентской ассамблеи Совета Европы быть не может».