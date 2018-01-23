Украина нарывается на санкции

Запад может ввести санкции против Украины

Запад готов ввести санкции против Украины, пишут «Вести. Украина». Претензии США и Евросоюза связаны с блокированием антикоррупционных реформ, нарушениями в сфере прав человека и давлением на СМИ.

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Посольство США потребовало от украинских властей оперативно расследовать убийство адвоката Ноздровской. Агентство Human Rights Watch опубликовало заявление, что Украина не справилась с соблюдением прав человека. По телевидению показали фильм-расследование об отдыхе президента Порошенко на Мальдивах. Аналитики Евросовета опубликовали статью, где украинская власть названа властью воров.

Но главные претензии касаются промедления в создании Антикоррупционного суда и давления на НАБУ и НАПК. 16 января Всемирный банк пообещал в случае отказа учесть требования Запада в вопросе Антикоррупционного суда отменить помощь Украине в размере $800 млн В числе возможных санкций эксперты называют приостановку безвиза, заморозку кредитов от МВФ и ЕС, а также введение прямых персональных санкций, в частности, заморозку счетов президента и его окружения.