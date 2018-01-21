Украинские силовики покидают Донбасс

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Одна из крупнейших бригад ВСУ покинула Донбасс в полном составе 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AP Photo / Sergei Chuzavkov

Бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ, также известной как "Закарпатский легион", покинули зону конфликта в Донбассе в полном составе. Об этом сообщает РИА Украина.

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Подразделение уже прибыло в место постоянной дислокации — Закарпатскую область. Туда же прибыл и эшелон с техникой и автомобилями украинских военных.

Движение поддержки Закарпатских военных уже разместило в своем Facebook-аккаунте фотографии прибывших в регион бойцов.

Служащие 128-й бригады пробудут в Закарпатье как минимум до июля 2018 года.

Точное место дислокации отдельной горно-пехотной бригады в Донбассе не называется. Военные отмечают, что это зона Попасной, Зайцева, Горловки, Торецка, которые находятся в Донецкой и Луганской областях

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