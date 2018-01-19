Украина осталась без света

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На Украине обесточен 741 населённый пункт 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на Украине остаются без электричества 741 населённый пункт в 8 областях.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация — в Одесской области, где без электричества остаётся 501 населённый пункт.

Всего в регионе работают более 150 аварийных бригад в составе 197 единиц техники и 531 человека.

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На протяжении 21-23 января в южных и восточных областях Украины ожидается существенное осложнение погодных условий. Прогнозируется усиление скорости ветра, метель и снежные заносы.

Ранее сообщалось, что в Одессе закрыли несколько вузов из-за отсутствия денег на отопление.

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