На Украине придумали «стартап» по вымогательствам

Как отжать жилье и не сесть. Прокуроры в Украине придумали стартап

В последнее время силовики все чаще становятся фигурантами историй о вымогательстве и шантаже. При этом придумывают все более изощренные схемы.

Так, например, недавно полицейских и прокуроров обвинили в вымогательстве. Они потребовали от гражданина Беларуси Тимофея Кохновича 300 000 долларов. А когда он отказался от уплаты выкупа, ему подбросили боеприпасы и во время обыска успешно их нашли. Прокуратура Киева уже открыла уголовное производство против сотрудников Голосеевского отделения полиции. Также там пообещали разобраться со своими коллегами, которые подыграли полицейским.

«Мы инициировали служебное расследование в отношении сотрудников местной прокуратуры, которые поддерживали в суде ходатайство о применении временного ареста в отношении данного гражданина. Проведение расследования касательно полицейских поручено следователям СБУ», — говорят в прокуратуре Киева.

Эта история стала известна только благодаря тому, что в Сеть попало видео обыска, где хорошо видно, как мужчина сначала подбрасывает в шкафчик патроны, а спустя время его коллеги находят 11 патронов, за которые белоруса задерживают. Адвокат Кохновича Алексей Волошин объяснил, что силовики грозили экстрадицией, а сумму выкупа уменьшили — с 300 000 до 50 000 долларов.

Схема от прокурора

Его история далеко не единственная. Порой схемы, на которые ради заработка идут правоохранители, поражают размахом. Например, в Одессе прокурор решил срубить хороший куш и ради этого подтянул под свой «стартап» целую группу следователей. Осенью он узнал, что некие люди ежедневно на «Субару» перевозят по городу огромную сумму денег.

Прокурор от имени своего одноклассника придумал преступление — якобы у того под видом продажи пистолета «Беретта» неизвестные выманили 4 000 гривен. Дальше полиция открыла уголовное производство, там придумали целое расследование — мол, банда торгует оружием. А в качестве подозреваемых указали людей из автомобиля, который возит деньги. Дальше в центре города полицейские заблокировали автомобиль, забрали из него сумку, в которой было 140 000 долларов, а в салон подбросили магазины от автомата Калашникова, патроны и пистолет. Украденные деньги потом прокурор и три следователя поделили между собой. Теперь им всем грозит до 15 лет с конфискацией.

А в Запорожской области прокуратура подозревает следователя и оперов Бердянской полиции в том, что они фабриковали дела, а «подозреваемых» заставляли переписывать на себя квартиры. Один из пострадавших рассказал, что его сначала обвинили в хранении наркотиков. Причем полицейские пришли домой с обыском и привели с собой… риелтора. Он осмотрел жилье и согласился взяться за его реализацию. Потом владельца вывезли в гостиницу «Ирис», где гражданскую жену оставили в заложниках, пока он у нотариуса оформлял квартиру на своих вымогателей. По документам все было чисто — жилье он «продал» за 10 000 долларов.

Ищут «группы риска»

Адвокат Ростислав Кравец говорит, что подобные схемы процветают даже во вновь созданных антикоррупционных органах.

«Мы сейчас ведем подобное дело: у моего клиента по такой же схеме попытались вымогать деньги, а когда мы обратились в правоохранительные органы, то расследовать его поручили коллегам вымогателей, которые сидят в том же здании. И, естественно, они ничего противозаконного не нашли», — говорит Кравец.

При этом такие случаи становятся публичными довольно редко. Ведь жертв выбирают из «группы риска», то есть тех, у кого могут быть проблемы с законом. В лучшем случае все заканчивается служебными проверками, но до суда такие дела не доходят.

>> Порошенко избавил страну от инвалидов