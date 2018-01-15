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Кличко рассказал о катастрофической ситуации в Киеве
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Кличко рассказал о катастрофической ситуации в Киеве 

BFM.RU 9 часов назад

В Киев сложилась катастрофическая ситуация, поскольку почти 90% подземных коммуникаций столицы изношены и требуют замены, заявил мэр города Виталий Кличко.

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«В Киеве есть проблема изношенности труб, которые не заменялись десятками лет. Мы видим, в каком состоянии дороги, но мы не видим, в каком состоянии коммуникации под землей», — отметил мэр, которого цитирует РИА Новости Украина.

По его словам, столичная власть начала разработку концепции развития теплоэнергетического комплекса на 10 лет, где предусмотрена модель комплексного финансирования.

«Заменяя трубы, специалисты говорят, что огромные металлические трубы иногда толщиной с бумажный лист — ржавчина и коррозия съедают металл, поэтому — и частые порывы, которые случаются в городе, потери воды и тепла. Мы в этом направлении инвестируем средства в замену старых коммуникаций на современные трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации», — сказал Кличко.

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