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Названа основная причина психических расстройств украинцев
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Названа основная причина психических расстройств украинцев 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: Depositphotos / Wisky

Психические расстройства украинцев в большинстве случаев вызваны употреблением алкоголя и наркотиков, сообщает телеканал "Громадьске" со ссылкой на Минздрав Украины.

>> Украина стала лидером по количеству психических расстройств

В 2016 году по этой причине к врачам вынуждены были обратиться 694 928 человек. Как пояснили в ведомстве, речь идет о таких заболеваниях, как, например, синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие.

На втором месте оказались случаи, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. К таким расстройствам, в частности, относится болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция. В 2016 году Минздрав зарегистрировал 268 646 пациентов из этой категории.

Замкнула тройку группа с умственной отсталостью всех степеней — 227 392 заболевших. Следом идут больные шизофренией (173 157 человек) и пациенты, страдающие от депрессий, фобий и тревоги (126 221 человек).

В Минздраве подчеркнули, что в статистике учитываются только люди, проходившие амбулаторное или стационарное лечение, а также получавшие консультации врачей в учреждениях ведомства.

Ранее сообщалось, что Украина занимает первое место в Европе по количеству людей, страдающих от психических расстройств. По данным министерства социальной политики страны, с такими проблемами сталкивались более трех процентов граждан (1,2 миллиона человек).

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