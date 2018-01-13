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Украина наказала иностранцев за Крым
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Украина наказала иностранцев за Крым 

Рамблер 1 час назад

Украина запретила въезд полутора тысячам иностранцев из-за посещения Крыма, сообщила в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает РИА Новости.

По данным Погранслужбы, за прошлый год составлено почти 2,3 тысячи административных протоколов «за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Еще около 1,5 тысячи решений о запрете въезда на Украину иностранным гражданам, в том числе более сотни артистов и деятелей культуры, было принято с связи с такими же нарушениями, говорится в сообщении.

С начала года выявлено более 30 человек, которые посещали Крым. Накануне пограничники запретили въезд на Украину на три года россиянке, прилетевшей рейсом из Минска. Причина все та же — посещение Крыма.

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