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В Киеве решают, кто «сдал» Крым
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В Киеве решают, кто «сдал» Крым 

Рамблер 2 часа назад

Оболонский районный суд Киева перенес очередное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в связи с отсутствием его адвокатов, пишет «Московский комсомолец».

Защитники экс-президента находятся в Польше в поисках новых свидетелей. В то же время Генеральная прокуратура Украины вновь потребовала лишить их адвокатского статуса.

Как напоминает издание, конфликт между Генпрокуратурой и адвокатом Виталием Сердюком и его команды начался после того, как он попытался доказать, что в потере Крыма виноват не лишенный к тому моменту власти Янукович, а тогдашние украинские власти: и.о. президента Александр Турчинов, премьер-министр Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков. Официальный Киев не отдал ни одного приказа по защите территориальной целостности страны.

Генпрокуратура считает, что сторона защиты затягивает рассмотрение дела и превращает судебный процесс в цирк.

В конце декабря Печерский суд потребовал от Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры привлечь к ответственности защитников Януковича, которые принесли на процесс «общественно опасные» биты, брусчатку и «коктейли Молотова». Сердюка могут лишить права заниматься адвокатской деятельностью на Украине.

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