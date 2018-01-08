Грузия «ждет» Саакашвили на родине

Прокуратура Грузии надеется на экстрадицию Саакашвили на родину

Главная прокуратура Грузии надеется, что все обвиняемые в государстве предстанут перед судом на родине, однако экстрадиция бывшего президента Михаила Саакашвили зависит исключительно от решения украинских властей, заявил заместитель главпрокурора Георгий Гогадзе. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Главная прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено", — заявил Гогадзе.

Он добавил, что "теперь уже компетентные органы Украины должны решить, экстрадировать Саакашвили в Грузию или нет".

Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году, против него на родине возбуждено несколько уголовных дел. Грузинская сторона неоднократно обращалась к Украине с просьбой выдать экс-президента.

Ранее Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам заключения за незаконное помилование силовиков, осужденных по делу об убийстве сотрудника "Объединенного грузинского банка" Сандро Гиргвлиани.