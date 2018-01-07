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Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР
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Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР 

Рамблер 6 часов назад

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в стране необходимо принять закон, признающий советский период в истории Украины оккупацией.

«Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — заявил украинский историк в эфире Пятого канала.

Киеву необходимо пойти на «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17-21 годов до современного государства», сказал Вятрович. По его словам, для этого нужно проводить также активную информационную работу, а 2017 год назвать годом «столетия начала большевистской агрессии».

Он также считает, что нужно законодательно провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах.

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — сказал историк.

Вместе с тем Акт провозглашения независимости Украины от 1991 года, в котором прописана неделимость ее территории, останется неизменным.

 Ещё 6 источников 
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