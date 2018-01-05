«Уберут Порошенко, но придет такой же»

Трамп затягивает петлю на шее Порошенко

За прошедший год ситуация на Украине не претерпела принципиальных изменений. Продолжилась вялотекущая война в Донбассе, уровень жизни граждан Незалежной по-прежнему показывает отрицательную динамику, а представители украинской элиты продолжают плести подковерные интриги и бороться за лучшее положение в постмайданной политической системе страны. Не претерпело принципиальных изменений и внешнее положение Незалежной: как и прежде, похвастаться Киеву здесь нечем. На фоне крайне скромных результатов во внутренней и внешней политике положение президента Петра Порошенко становится все более шатким.

В ноябре 2017 года несколько социологических компаний Украины провели исследование электорального рейтинга местных политиков. Несмотря на то, что следующие президентские выборы в Незалежной состоятся весной 2019 года, украинцам предложили выбрать кандидата, за которого они бы отдали свой голос.

Хотя первое место с результатом в 16,1% голосов занял президент Петр Порошенко, рейтинг действующего главы государства продолжает падать.

"В октябре 79% опрошенных заявили, что не одобряют действий президента против 74,6% в сентябре", — заявили специалисты Института стратегических исследований "Новая Украина".

Очень точную оценку происходящему вокруг украинского лидера дал социолог Виктор Пащенко: по его словам, Порошенко растерял остатки лояльного электората — бюджетников и части бизнес-сообщества. Ухудшающееся положение главы Незалежной ставит под сомнение не только его возможность переизбраться в 2019 году, но и способность дотянуть до конца первого президентского срока в нынешнем статусе.

И если еще совсем недавно импичмент президенту казался маловероятным, то теперь не говорит о таком развитии событий только ленивый. Отстранение от власти Порошенко может стать одним из инструментов, с помощью которого Соединенные Штаты будут переформатировать Украину, утверждает политолог Андрей Золотарев.

"Импичмент, вполне возможно, будет спустя некоторое время дожат в числе прочих инструментов, которые Запад задействует в переформатировании своей подмандатной территории", — сказал эксперт.

Уходить с Украины Соединенные Штаты пока явно не собираются, а раз так, то им в любом случае понадобится человек, который сможет проводить в Незалежной политическую линию Вашингтона. И здесь как нельзя кстати подходит экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

"Конечно, он несет угрозу для Порошенко, если бы ее не было, то украинский лидер не пытался бы с ним воевать, а просто игнорировал", — отметил в беседе с корреспондентом Dni.Ru директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Эксперт подчеркнул, что бывший грузинский лидер пользуется определенной поддержкой Соединенных Штатов, и он вполне может стать тем инструментом, с помощью которого Вашингтон решит убрать Порошенко.

"Решение все равно будет приниматься США, а кто будет инструментом — вопрос вторичный. Сейчас с учетом своей капитализации в массовой политике Саакашвили — самый удобный инструмент", — пояснил аналитик. Однако политика на Украине — вещь очень динамичная, заметил Салин, поэтому уже в следующем году капитализация Саакашвили может сильно упасть. "Сегодня украинцам кто-то нравится, завтра уже нет", — добавил эксперт.

Соединенные Штаты недовольны той политической системой, которая сложилась на Украине за годы президентства Порошенко, и они совсем не прочь изменить установившийся порядок вещей и запустить реформы, уверен политолог.

"Но в Вашингтоне прекрасно понимают, что смена одной персоны систему не поменяет. Уберут Порошенко, но придет такой же, и прежняя система сохранится. Зато для американцев существует риск потери контроля за ситуацией", — пояснил Салин.

Судьба Порошенко во многом зависит от общественных настроений на Украине. Американцы, как известно, — нация прагматиков. В особенности нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, мыслящий в политике категориями бизнеса. Они всегда стараются оказаться на "правильной стороне истории", занять выигрышную позицию, поставить на того, кто имеет больше всего шансов на успех.

Порошенко, рейтинг которого перманентно снижается, рискует пасть жертвой "дворцового переворота", инициированного США. Зачем Вашингтону бесполезный и выработавший свой ресурс актив?

Президенту Украины стоит помнить о судьбе бывшего египетского лидера Хосни Мубарака. Будучи президентом он был союзником США и активно проводил внешнеполитическую линию Вашингтона на Ближнем Востоке. Однако с началом антиправительственных протестов в Египте во время так называемой Арабской весны, американцы бросили своего сателлита, растерявшего народную поддержку.

По словам главы Центра политологических исследований, устранение Порошенко с президентского поста возможно, если США найдут кандидатуру лучше и если они смогут быть уверены, что смена руководства в Киеве не приведет к нарушению процесса внешнего управления Украиной.

Политолог усомнился, что американцы запустят процесс смены власти на Украине в следующем году.

"Сейчас они пытаются расширить контроль за происходящим в стране через создание антикоррупционной системы, которая включает в себя Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и так называемые антикоррупционные суды. С помощью них Вашингтон может эффективно контролировать украинских чиновников, угрожая в уголовными делами за коррупцию в случае неповиновения. В силу того, что информационное поле в современном мире становится все более прозрачным, тематика борьбы с коррупцией становится все более эффективным инструментом для контроля над процессами внутри элиты. Многие из чиновников, которые оказались неудобны той или иной влиятельной силе в определенный момент, лишились должностей по обвинениям в коррупции", — сказал Салин.

По его словам, США продвигают этот инструмент, поскольку он полностью подконтролен американским спецслужбам. При этом НАБУ — это частный механизм, направленный на то, чтобы "держать в узде" высших украинских чиновников, в том числе самого Порошенко. А пресловутые антикоррупционные суды — это институт, который по замыслу американцев позволит контролировать украинских чиновников на любом уровне.

Иными словами, под соусом борьбы с коррупцией Вашингтон укрепляет свой контроль над Незалежной, все сильнее связывая по рукам и ногам руководство страны.

Обостряется для Киева и ситуация на энергетическом фронте. Россия, несмотря на чинимые Западом препятствия, продолжает реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2" по дну Балтийского моря в Германию. Кроме того, строится ветка "Южного потока", который позволит доставлять газ потребителям в Турцию и оттуда в балканские страны.

Постройка двух газопроводов сделает ненужным украинский транзитный маршрут. Эксперты подсчитали, что в таком случае Киев может лишиться около 10% всех бюджетных поступлений, которые ранее шли в украинскую казну в качестве платы за статус страны-транзитера.

Это серьезно ударит по финансово-экономической системе государства, которая и без того находится в крайне удручающем состоянии. Неудивительно, что в украинском руководстве выступают резко против новых российских газопроводов, призывая США и Европу заблокировать их строительство. "Киев может выступать против, проблема в том, что никаких инструментов воздействия на ситуацию у него нет. И если случится какой-то газовый конфликт, то я не уверен, что в ЕС однозначно возложат всю вину на Россию. "В случае с "Северным потоком — 2" в Европе прекрасно понимают, что Киев ничего заблокировать не может", — подчеркнул политолог.