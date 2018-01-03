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СБУ заявила об «охоте» на украинцев в РФ
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СБУ заявила об «охоте» на украинцев в России 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российские спецслужбы "ведут охоту" на украинских граждан на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций", — цитируются слова главы СБУ Василия Грицака.

Из-за этого украинские ведомство призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Россию.

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