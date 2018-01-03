Названа причина смерти Ноздровской

Названа причина смерти правозащитницы Ноздровской

В нацполиции Киевской области назвали предварительную причину смерти правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой было обнаружено 1 января. Об этом сообщает УНИАН.

Глава пресс-службы ведомства Николай Жукович заявил, что речь идет о нанесении множественных колото-резаных ран.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ. По предварительной версии, она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран", — сказал Жукович.

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Ранее следствие назвало основные версии убийства Ноздровской.