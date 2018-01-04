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Украина планировала взорвать российский газопровод
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Украина планировала взорвать российский газопровод, рассказали в кабмине 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости / Стрингер

В Киеве в 2014-2015 годах на государственном уровне планировали подрыв газопровода, идущего в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Юрий Грымчак в эфире киевского телеканала "Zik".

"2014-2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю", — сказал Грымчак.

По мнению замминистра, идущая через территорию Украины газовая магистраль — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе. Грымчак отметил, что сегодня Россия "делает все, чтобы построить в обход Украины газопровод".

Грымчак, очевидно, имел в виду "Северный поток — 2". Против строительства трубопровода выступает ряд стран, в числе которых Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу.

Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".

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