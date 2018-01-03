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На Украине назвали сроки окончания войны на Донбассе
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Представитель Украины рассказал, когда закончится война на Донбассе 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Пресс-служба президента Украины/Reuters

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук считает, что угрозы большой войны на Донбассе нет, и она может закончится раньше, чем через 25 лет, передает "Украинская правда".

"На мой взгляд, никакой угрозы большой войны нет. Я думаю, что может быть ситуация урегулирована в Донбассе и значительно раньше. Не просто очень. Да, мировая практика знает, Нагорный Карабах (25 лет, — ред.), Северная Ирландия за 20 лет, Колумбия за 50 лет, Палестина…Но там другие составляющие. Немного в Северной Ирланлии (конфликт) похож на наш", — сказал Марчук.

Марчук предположил, что ситуация может развиваться и в невыгодном свете для Украины.

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