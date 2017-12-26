В Киеве началась масштабная спецоперация

В Киеве началась масштабная спецоперация по зачистке украинской столицы от криминальных элементов. Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на замглавы Национальной полиции генерала Вячеслава Аброськина.

Операция проводится силами подразделений криминальной полиции и спецназа Нацполиции Украины.

«Цель — выявление и задержание преступников, которые скрываются от правоохранительных органов, лиц, причастных к совершению тяжких преступлений, документирование преступной деятельности и задержание заезжих гастролеров, так называемых криминальных авторитетов, «смотрящих» и других элементов преступного мира», — рассказал генерал.

По словам Аброськина, в ходе обысков уже изъяты боеприпасы, оружие, наркотики и взрывчатые вещества.

«Граждане должны чувствовать себя в безопасности, а преступники — знать свое место, за решеткой», — заключил Аброськин.

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