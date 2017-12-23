«Мы еще и в Краснодарский край придем по нему»

Крым вернётся в состав Украины, а украинцы будут приезжать в Краснодарский край по Крымскому мосту, заявила киевская журналистка Янина Соколовская в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, сообщает Кomtv.

Свое мнение она высказала во время дискуссии на тему принятой 19 декабря ООН украинской декларации по ситуации в области прав человека в Крыму. В документе Генассамблея осудила «нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины», призвав выполнить 12 рекомендаций, чтобы «положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма».

«Да, ООН принимает резолюции, но единственное действенное, что она делает, — это миротворческая миссия. Да и то не всегда: вспомните Руанду 1994 года. Но других вариантов все равно нет», — заявила Соколовская.

Ведущий ток-шоу Артем Шейнин спросил у журналистки, не следует ли из всего этого, что те, кто проголосовали за декларацию, так или иначе признают, что Крым входит в состав России?

«Безусловно, нет. Они понимают, что в Крыму аннексировавшая его российская администрация. Были предыдущие решения ООН по этому поводу. Никто не признал, что Крым — российская территория. Он был, есть и будет украинским, он еще домой вернется», — прозвучало в ответ.

По мнению Соколовской, строительство моста через Керченский пролив лишь на руку украинской стороне.

«Мы еще и в Краснодарский край придем по нему», — сказала она.

«Вы придете в Краснодарский край? Да вы, по-моему, оттуда и не уходили», — парировал ведущий, отметив, что украинцы прекрасно себя чувствуют в России.

>> В проекте Крымского моста найдена ошибка