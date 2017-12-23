Климкин высказался о России цитатой Черчилля

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Запад не идти на уступки России, процитировав слова Уинстона Черчилля.

«Возвращение России не должно проходить без обсуждения предварительных условий, потому что это было бы все равно что идти на примирение с ней. А это как кормить крокодила в надежде, что он съест тебя последним», — написал Климкин в статье для немецкой газеты Die Zeit, передает РИА «Новости».

Сам Черчилль использовал эту фразу в 1940 году по отношению к странам, сохранившим нейтралитет во Второй мировой войне.

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Под «возвращением России» Климкин имел в виду полноценное участие российских парламентариев в работе Совета Европы.

Также министр иностранных дел Украины сравнил Россию с хулиганом, а поддерживающих ее политиков — жертвами, которые «слишком покорны», чтобы постоять за себя.

«Но мы все знаем: когда ребенок отдает свои сладости школьному хулигану, тот не начинает после этого лучше себя вести. Он чувствует в себе больше сил в следующий раз пойти еще дальше», — пишет украинский министр.

Ранее на министерском заседании СБ по КНДР Климкин назвал Северную Корею «клиентом» России, который вносит «опасный дисбаланс» в международную систему безопасности, а также заявил о «продолжающейся оккупации территории Украины».

В Госдуме эти высказывания назвали «безграмотным хамством».