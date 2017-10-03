В Раде назвали сроки принятия закона о реинтеграции Донбасса

Украинский законопроект о реинтеграции Донбасса может быть зарегистрирован в Верховной раде в среду, 4 октября. Об этом заявил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, передает «Интерфакс-Украина».

"Уже, я надеюсь, в среду этот законопроект будет внесен в парламент, как юридически выверенный текст", — сказал он.

Герасимов заявил, что в настоящее время ведется «окончательная юридическая доработка этого документа».

Он считает, что Рада примет закон до 18 октября.

Депутат заявил, что в парламенте «понимают все риски, которые будут» в случае непринятия закона.

Ранее в Раде заявляли, что что Россия впервые будет названа на законодательном уровне «страной-агрессором» в законе о реинтеграции Донбасса.