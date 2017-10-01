Глупые мечты Ляшко: нардеп «расстрелял» российский авианосец

Скандально известный украинский политик Олег Ляшко «расстрелял российский авианосец» в симуляторе вертолета Ми-8.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выложил на свое странице в YouTube видео, на котором Олег Ляшко «расстреливает» авианосец, сидя за штурвалом симулятора вертолета Ми-8.

«Мне страшно за украинский народ. Какие же все-таки придурки сидят в парламенте Украины, и какое будущее они могут принести этой стране. Радикализм зашкаливает», — подписал видео Журавко.

Вместе с тем, Ляшко полагает, что авианосец, который он «расстреливает» в симуляторе, якобы принадлежит России.

Напомним, ранее украинский политик «отличился» другой выходкой. Так, во время визита на Харьковский завод им. Малышева Ляшко залез в танк, надел танковый шлемафон и заявил, что поедет на Москву «до победы».