Порошенко подписал скандальный закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании . Об этом сообщает официальный сайт украинского лидера.

«Это — одна из главных реформ, потому что ни от одной другой будущее страны не зависит так сильно, как от образовательной», — отметил Порошенко.

Cогласно новому закону, с сентября 2020 года все образование в стране будет вестись исключительно на украинском языке . В ближайшие три года остается возможность проходить обучение и на родном языке национальных меньшинств, но лишь до 5-го класса.

Также сохраняется возможность изучения одной или нескольких дисциплин на одном из официальных языков Евросоюза.

Президент Порошенко объяснил принятие закона тем, что он «гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры на Украине».

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.