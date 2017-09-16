Правозащитники Human Rights Watch обвинили СБУ в пытках

Женщину подозревают в государственной измене и незаконном обороте оружия. Суд вынес в ее отношении постановление о задержании на время проведения расследования.

HRW выяснила, что проживающая в Москве украинка приехала на родину навестить мать и сына, но при попытке выехать за пределы страны ее задержали сотрудники спецслужб. СБУ произвольно задержала женщину, удерживала ее без связи с внешним миром и пытала ее.

Адвокат Мастикашевой рассказал, что его подзащитную удерживали в заброшенном здании, избивали и надевали на голову пластиковый мешок, перекрывая доступ кислорода. От нее требовали прочитать на камеру текст, в котором она признается в том, что является сотрудником ФСБ , и приехала на Украину вербовать ветеранов АТО (так Киев называет силовую операцию в Донбассе — прим. Ленты.Ру ). После ее отказа ей пригрозили нанести вред ее родным.

«СБУ и другие правоохранительные органы на Украине демонстрируют ужасающее пренебрежение к верховенству закона, — заявил Хью Вильямсон, директор по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch. — Страшное испытание Мастикашевой в СБУ дает понять, что гражданским лицам отказывают в самых элементарных правах человека и они остаются уязвимыми перед жестоким обращением».

Ранее глава СБУ Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в том, что те в провокационных целях заманивают бывших участников АТО на работу в Россию.

Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России некие агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают, указывая на отсутствие доказательств.