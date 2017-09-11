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Украина призвала усилить санкции против России
Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить санкции против России в связи с выборами в Севастополе. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Украина призывает иностранные государства и международные организации чётко заявить о непризнании результатов так называемых выборов […], а также усилить консолидированное давление на Российскую Федерацию, в том числе путём расширения санкций», — заявили в ведомстве.
Украинские власти обещали привлечь к ответственности всех причастных к организации выборов в Севастополе.
10 сентября прошли выборы губернатора Севастополя и довыборы в парламент Крыма и ряд муниципалитетов республики. На первых прямых выборах главы города победил Дмитрий Овсянников («Единая Россия»). Политик набрал 71,05% голосов. Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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