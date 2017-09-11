Украина призвала усилить санкции против России



Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить санкции против России в связи с выборами в Севастополе. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Украина призывает иностранные государства и международные организации чётко заявить о непризнании результатов так называемых выборов […], а также усилить консолидированное давление на Российскую Федерацию, в том числе путём расширения санкций», — заявили в ведомстве.



Украинские власти обещали привлечь к ответственности всех причастных к организации выборов в Севастополе.