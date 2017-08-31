Украинский социолог: Новый майдан будет жестким и кровавым

Если в украинском обществе произойдет серьезный политический раскол, очередной майдан будет особенно кровавым, заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова. По мнению Либановой, украинцы могут существовать режиме «зрада –перемога» достаточно долго.





«Масса людей, по-моему, получает искреннее удовлетворение от того, что кого-то в Фейсбуке можно облить грязью, назвать «порохоботом», «зрадофилом», — передает УНИАН слова Либановой.

По словам социолога, в условиях, когда у людей на руках много оружия, политический раскол нации особенно опасен, поскольку новая волна протестов может стать еще более жестокой.



«Поэтому если сейчас случится новый Майдан, он будет изначально жестким и кровавым», — заявила Либанова.

