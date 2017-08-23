«Твари на материке не доглядели»: украинцы в бешенстве от карты без Крыма

В Киевской области в городе Бровары к празднованию дня независимости установили сцену с картой Украины без Крыма. На изображении не появились и неподконтрольные Киеву ДНР и ЛНР.



Задний фон сцены при этом украшает надпись «Украина — это мы». Украинский телеканал 112, возмутившись отсутствием «аннексированного» Крыма на карте, также сообщил, что «граница Украины на Донбассе проведена по линии разграничения в зоне конфликта. Кроме того, Киев на карте почему-то переместили в Полесье и нарисовали на месте Житомира».



Позже в Броварском горсовете пообещали убрать карту со сцены. Депутат местного совета Олег Берестовой пообещал, что изображение Украины без «оккупированных территорий будет демонтировано в ближайшее время».



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«Позвонил только к секретарю совета с требованием снять этот трэш! Говорит, что снимут, а ответственная — Савченко Инна Викторовна , начальник управления культуры, из партии «Укроп». Говорят, что недосмотрела», — написал он.

Украинские пользователи не оставили без внимания оплошность местных властей.



Сегодня в Броварах (Киевская область) карта без Крыма и без куска Донбасса. Говорят, что " не доглядели и поменяют". Люди, у меня нет слов! pic.twitter.com/tKKtJ83DqD— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 23 августа 2017 г.

«Патриоты в оккупации рискуют ЖИЗНЬЮ и СВОБОДОЙ, проявляя свой патриотизм, а эти твари на материке «НЕ ДОГЛЯДЕЛИ». Капец, меня трясёт!», «на выставке цветов в Киеве тоже отсутствуют композиции презентующие Крым и Донбасс», «глядунам сломать голову», «автора произведения заставить рисовать контурные карты Украины до конца оккупации!», «Виновных заставить сожрать эту карту и к утру повесить новую! Уроды!», — высказались жители Украины.



Рунет увидел в «ошибке» художника — признание полуострова за РФ.



«А потом авторов этого рисунка посадят на бутылку», «признали?», «Здравомыслящие видимо были)», — отреагировали пользователи Сети.



Ранее киевская типография выпустила развивающую географическую карту для детей дошкольного возраста, где Крым изображался как территория Российской Федерации. В типографии «Вундеркинд с пеленок» тут же открестились от скандальной игры, назвав это ошибкой дизайнера.