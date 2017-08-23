Украинская журналистка отказалась загорать рядом с россиянками



Украинская журналистка Татьяна Высоцкая отказалась находиться рядом с россиянками на пляже в Ницце. Об этом девушка написала в своём аккаунте в Facebook

«Не могу их видеть, не могу их слышать, не могу возле них быть, потому что у нас война, и мы ненавидим русских», — написала Высоцкая.



Высоцкая добавила, что принципиально не стала разговаривать с женщинами по-русски. Журналистка обратилась к администрации отеля с просьбой предоставить ей другой шезлонг. Сотрудники гостиницы предложили журналистке место рядом с румынами. В администрации отеля поинтересовались, нет ли у Украины проблем с Румынией. Высоцкая написала: «Говорю: нет. А сама смеюсь, потому что у румын есть к нам территориальные претензии».



Интернет-пользователи в комментариях к публикации заявили, что именно такие невоспитанные люди, как Высоцкая, «выставляют свою страну на посмешище» и «разжигают межнациональную вражду». Девушке и её единомышленникам предложили «отдельные резервации для свидомых без москалей и румын» и «схрон под Львовом», так как граждане России есть везде, включая и космос.



Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после того, как Крым в марте 2014 года по результатам референдума вошёл в состав России. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.