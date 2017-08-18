«Средство Массовой Истерии»: Фейк от украинских СМИ или наш вымысел?

Украинские СМИ и блогеры регулярно создают множество фейков про Россию и, в частности, про Крым. Готовы определить реально опубликованные заголовки в СМИ Украины и придуманные нами инфоповоды?