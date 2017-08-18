Здоровеньки булы! Сможете пройти тест на знание украинского?

Жители Украины не стали говорить больше на украинском. За 25 лет число тех, кто перешел на мову, выросло только на 5%. При этом многие украинские слова знакомы и россиянам. Готовы проверить, каковы ваши познания украинского языка?