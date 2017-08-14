Эксперт рассказал об экологической катастрофе в случае закрытия шахт Донбасса

По словам доктора технических наук и главного научного сотрудника Института телекоммуникаций и глобального информационного развития Украины Евгения Яковлева, остановка добычи угля на Донбассе грозит региону экологической катастрофой.

Как отметил ученый, остановка работ на угольных шахтах региона приведет к подъему уровня соленых грунтовых вод, что приведет к засаливанию почв. Но это не все.

Дело в том, что когда вынимали уголь из пластов, образовались трещины, которые теперь заполняются водой. В таким местах грунт осядет дополнительно, — приводит слова эксперта Страна.ua. Как отметил Яковлев, почти половина городов Донбасса стоит на таких территориях. Оседание грунта может привести к разрушению домов и инфраструктуры.

Ранее киевские власти отказались от закупок угля у ДНР и активно закупают энергетический уголь в США, ЮАР и других странах.