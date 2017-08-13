На Украине закончились средства для выплаты субсидий льготникам

На Украине закончились деньги для выплаты субсидий льготникам, сообщили эксперты общественной организации «Публичный аудит». По данным Государственной службы статистики, на эти цели тратится около 17% ВВП — больше, чем на оборону или медицину. Тем временем армия льготников растёт: украинцы оформляют сразу по несколько видов социальной помощи. Количество предоставленных льгот уже превысило численность населения страны. Источник RT в украинском Министерстве социальной политики заявил, что власти страны пока не будут лишать население права на субсидии, так как «опасаются армии недовольных». Грозит ли Украине коллапс в социальной сфере — разбирался киевский корреспондент RT.



Бюджет не резиновый



На Украине закончились деньги на выплату субсидий, подсчитали эксперты украинской общественной организации «Публичный аудит». По данным Государственной службы статистики, с 1 января по 31 мая украинцы уже использовали субсидий на сумму 64,9 млрд грн ($2,5 млрд), из которых государство оплатило 34,2 млрд грн ($1,3 млрд), ещё 30,77 млрд грн ($1,2 млрд) — задолженность государства перед компаниями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг.



Всего в бюджете этого года на субсидии льготникам выделено 47 млрд грн ($1,8 млрд).



«Данная сумма крайне мала, поскольку после того, как Гройсман установил «единую рыночную цену на газ» коммунальные услуги стали недоступными для 9 млн украинских семей (всего на Украине насчитывается около 16 млн семей. — RT)», — говорится в отчете «Публичного аудита».



По оценкам экспертов общественной организации, реальная потребность населения в субсидиях на этот год составляет 120 млрд грн ($4,6 млрд). Но таких денег на Украине нет. Поэтому всё, что будет насчитано во втором полугодии, будет гаситься уже из бюджета следующего года.



Нужда в субсидиях



Социальное пособие старается получить большая часть населения страны. При этом один украинец старается оформить сразу несколько видов социальной помощи.



По данным Центра экономических стратегий, официально пользователей льгот на Украине — около 48 млн, при том что население страны — чуть более 40 млн



Например, на Украине из 12 млн пенсионеров только 9 млн вышли на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста, остальные пользуются льготами, говорится в отчете Государственной службы статистики.



Около 10 млн украинцев имеют право на бесплатный проезд не только в коммунальном транспорте, но и в маршрутке. Частные компании-перевозчики жалуются, что получить компенсацию из местных бюджетов за проезд льготников удаётся с трудом.



На сегодняшний день, по данным Госслужбы по делам ветеранов войны и участников силовой операции в Донбассе, около 300 тыс. человек уже получили статус и удостоверение участника боевых действий.



«Оформить такое удостоверение можно без особых сложностей за несколько тысяч гривен и пользоваться льготами. Никто не проверяет его легальность», — рассказывает RT продавец удостоверений на киевском рынке Петровка.



Он добавляет, что спрос на «корочки» очень высокий, поскольку они не только дают право на бесплатный проезд в общественном транспорте, но и льготы при уплате жилищно-коммунальных услуг, а также право на бесплатный отдых в санаториях и пр. Продавец, представившись Павлом, настаивает, что единой базы данных льготников не существует, поэтому проверять легальность удостоверения в маршрутке или на станции метрополитена никто не будет.



«Надо меньше есть»



Большое количество льгот обусловлено обеднением населения. За последние три года цены на жилищно-коммунальные услуги на Украине выросли в среднем в два-три раза, тогда как, по данным украинских кадровых агентств, заработные платы увеличились на 20-30%.



Например, зимой оплата ЖКХ за стандартную «двушку» площадью около 70 кв. м составляет около 3 тыс. грн в месяц ($115), тогда как средняя зарплата по стране, согласно данным Госстата, — 7,2 тыс. грн в месяц ($280). В результате свыше 60% семей не могут полностью оплачивать коммунальные услуги. Основная масса пенсионеров и низкооплачиваемых работников вынуждены оформлять льготы.



Оставшиеся от оплаты ЖКХ деньги украинцы тратят на еду. По признанию министра социальной политики Андрея Ревы, население выделяет на продукты питания около 50% своего заработка. Для сравнения, по словам Ревы, в Германии на продукты тратят всего 14% от зарплаты. Министр нашёл этому своё объяснение.



«Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и на Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми», — заявил Рева в эфире украинских СМИ.



Армия льготников



Несмотря на катастрофичность ситуации с льготами, государство не спешит проводить реформы в этой сфере.



«Мы опасаемся резко лишать потребителей прав на субсидии или другие выплаты, поскольку опасаемся армии недовольных. Украинцам рассказывают постепенно о том, что жилищно-коммунальные услуги не могут стоить дешево и пора экономить», — рассказал RT источник в Министерстве социальной политики.



По словам собеседника RT, в следующем году ведомство готово на конкретные шаги: монетизировать льготы и создавать так называемые социальные комиссии. Они будут оценивать жильё претендентов на социальную помощь, изучать их счета, а также поездки за границу. Это, по мнению правительства, позволит сократить число льготников.