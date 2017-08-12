Украина увеличит количество погранпостов на границе с Россией

Госпогранслужба Украины увеличит количество пограничных постов на границе с Россией, Белоруссией и Молдавией, а также сократит расстояние между ними в соответствии с европейскими стандартами. Об этом в интервью украинскому «5 каналу» рассказал глава ведомства Петр Цигикал

«Мы собираемся укрепить наши подразделения между отделами пограничной службы, находящимися на линии границы. Кроме того, мы планируем создавать дополнительные пограничные посты по более европейскому варианту: на расстоянии 15-20 километров между пограничными подразделениями», — рассказал Цигикал.