ЕС потребовал от Украины вернуть миллионы евро по одной из программ



Евросоюз прекращает отношения с Украиной в рамках «Трансграничного сотрудничества PL-BY-UA» и разрывает программу финансирования трех приграничных проектов на 10,3 млн евро и требует отчитаться о потраченных средствах, сообщают украинские СМИ. Как сообщает издание «Вести Украина», в 2013 году по данной программе Украина получила 5,4 млн евро на полную реконструкцию пункта пропуска «Устилуг».

Кроме этого, 2,2 млн евро предназначались для реконструкции пограничного поста (ПП) «Рава-Русская», а также закупку оборудования для ПП «Краковец», «Шегины» и «Ягодин».



Также 2,7 млн евро должны были поступить на развитие IT-инфраструктуры таможенных и пограничных постов «Рава-Русская», «Краковец», «Шегины», «Смильница» и «Ягодин». Однако, в 2014 году, как отмечает издание Dubinsky.pro, после получения первых траншей «деньги по обыкновению разворовали, но ничего не построили».



Так, реконструкция таможенного поста «Устилуга» закончилась котлованом за 3 млн евро.



«Примерно такая же история и с двумя другими программами в рамках, которых также ничего не было сделано. Именно поэтому ЕС и решило свернуть сотрудничество и требует деньги назад», – отмечается в публикации. В распоряжении издания оказалась копия письма руководителя программы главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану. В документе говорится о прекращении сотрудничества «из-за отсутствия прогресса», а также высказывается требование до 31 августа 2017 года отчитаться об освоенных средствах.