На Украине начали пенсионную реформу

Украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Он позволит повысить пенсии 12 миллионам украинских граждан. Об этом сообщает УНИАН

«Я обещаю всем депутатам, что мы изучим и учтем все конструктивные предложения, это будет наш совместный закон. Этого ждет вся Украина», - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 октября 2017 года. Пенсионный возраст повышен не будет, однако будет введён так называемый страховой стаж. Для выхода на пенсию в 60 лет, необходимо будет проработать 25 лет. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65. Каждые 12 месяцев все нормативы будут увеличиваться на один год. К 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь страховой стаж в 35 лет.