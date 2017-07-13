СМИ сообщили о срыве итогового заявления саммита Украина — ЕС

Саммит Украина — ЕС в Киеве завершится без одобрения итогового заявления. Об этом стало известно после встречи президента Украины Петра Порошенко , главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и главы Евросовета Дональда Туска.

Как пишет «Европейская правда», Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации о том, что ЕС «признаёт европейские стремления Украины и приветствует её европейский выбор». Однако представители Евросоюза оказались против.

Отмечается, что итоговый документ удавалось согласовывать и в 2004-м, и в 2011 году.

Ранее СМИ сообщали, что против включения пункта о «европейских стремлениях» выступили Нидерланды, Германия и Франция.