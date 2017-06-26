Макрон приписал Анне Ярославне украинское происхождение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Парижем и Киевом существуют давние отношения и глубокая история, упомянув при этом княгиню Анну Ярославну. Об этом он сказал в ходе брифинга с украинским коллегой Петром Порошенко , передает телеканал «112 Украина».

«Между нашими двумя странами есть очень давние отношения, очень глубокая история, и вы [Порошенко] этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской. Вы показали, насколько важна эта история XI века, очень древняя, насколько глубоко укоренены наши давние отношения», — заявил Макрон.

29 мая президент России Владимир Путин , выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, сказал, что история взаимоотношений двух стран имеет глубокие корни. «Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании», — отметил российский лидер.

В ответ Петр Порошенко обвинил Путина в попытке «похитить» украинскую историю.

Анна — младшая дочь древнерусского князя Ярослава Мудрого, супруга французского короля Генриха I и королева Франции. Там ее называли Анной Русской — Anne de Russie. Анна — младшая дочь древнерусского князя Ярослава Мудрого, супруга французского короля Генриха I и королева Франции. Там ее называли Анной Русской — Anne de Russie.

Термин «Украина» до конца XVI века не имел официального характера и означал «пограничье» частных владений, находящихся под контролем различных государств. Создание одноименного самостоятельного и независимого государства было провозглашено в августе 1991 года.