Порошенко договорился с Макроном о проекте урегулирования в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

"Наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут иметь название "формулы Макрона". Мы сможем на сегодня предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины", — сказал Порошенко в понедельник на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом Франции.