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Трамп встретился с Порошенко
Дональд Трамп встретился с Пётром Порошенко. Снимок со встречи глав США и Украины опубликовал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в своём аккаунте в Twitter.
After meeting with @VP Ukraine President Poroshenko met with @POTUS @realDonaldTrump pic.twitter.com/LEFyAMfWYg— Sean Spicer (@PressSec) 20 июня 2017 г.
Незадолго до встречи с Трампом Порошенко провёл встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. 20 июня депутат Рады Сергей Власенко назвал формат встречи Трампа и Порошенко «полным позором для Украины». Парламентарий отметил, что украинский президент «заскочит» к главе США, когда тот будет проводить встречу со своим советником по вопросам безопасности Гербертом Макмастером. Ранее украинский президент назвал «очень важным» тот факт, что его встреча с Трампом состоится раньше, чем встреча американского президента с главой России Владимиром Путиным.
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