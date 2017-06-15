Украина пригрозила Scooter тюрьмой

В Германии разразился скандал в связи с планами группы Scooter выступить в Крыму. На Украине музыкантам пригрозили тюремным заключением за нарушение закона о «временно оккупированных территориях». Об этом сообщает Bild

«Похоже, Scooter безразлично то, что Крым был незаконно оккупирован российскими войсками и то, что, выступая там, они занимают сторону Путина… позволяя Путину себя инструментализировать, они ( участники группы Scooter – прим. Rambler) поступают постыдно и безответственно», - заявила политик Ребекка Хармс

Scooter планируют принять участие в ZBFest, который пройдёт в Балаклаве. При этом все остальные участники фестиваля будут из России. Вокалист группы Эйч Пи Бакстер заявил, что музыканты отправляются на полуостров «не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому что там наши фанаты». Продюсер Scooter Йенс Теле заявил, что музыка группы «аполитична». В то же время на сайте группы напротив названия фестиваля, где пройдёт концерт, не написано, в какой именно стране пройдёт шоу.

«Мы поступили так абсолютно осознанно. Мы не хотим раздувать ситуацию. Мы хотим, чтобы всё было нейтрально», — добавил Теле.

Если всё же музыканты действительно прилетят в Крым из Москвы, то, по украинским законам, им будет грозить от 1 до 8 лет тюрьмы. Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.