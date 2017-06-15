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Bild: Украина пригрозила Scooter тюрьмой за планы посетить Крым
Планы музыкального коллектива Scooter провести этим летом концерт в Крыму вызвали недовольство в Германии и на Украине, пишет Bild. Украинский суд пригрозил исполнителям тюремным заключениям за нарушение закона о концертной деятельности и посещении «временно оккупированных территорий». Немецкий же политик Ребекка Хармс упрекнула музыкантов в том, что «позволяя Путину себя инструментализировать, они поступают постыдно и безответственно».
Этим летом музыкальный коллектив Scooter собирается порадовать своих фанатов в различных странах Европы, включая Финляндию, Швецию, Польшу, а также Украину, пишет Bild. Причём самое удивительное заключается в том, что группа планирует провести свой концерт в Балаклаве на «аннексированном Россией полуострове Крым», отмечает автор статьи Юлиан Рёпке. Музыканты примут участие в фестивале ZBFest, при этом все остальные исполнители будут из России, отмечает издание. Многие украинские СМИ с недовольством сообщают об этом, пишет Bild. Однако солиста Scooter Эйч Пи Бакстера это удивило. «Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому что там наши фанаты. Мы хотим их порадовать», — заявил он в интервью немецкой газете. Bild также пообщался с продюсером группы Йенсом Теле. «Мы и не знали, что таким образом ввязываемся в политический конфликт. Наша музыка абсолютно аполитична, и мы стараемся не лезть в политику. Мы ездим в Россию и на Украину с 1995 года. У нас там много фанатов, которые нам рады», — пояснил он. Впрочем, кое-что менеджеры Scooter всё-таки знали о «сложной политической ситуации», ведь у себя на сайте они не указали страну, где пройдёт концерт, хотя в других случаях соответствующее указание имеется. «Мы поступили так абсолютно осознанно. Мы не хотим раздувать ситуацию. Мы хотим, чтобы всё было нейтрально», — объяснил Теле. Стоит отметить, что музыканты рискуют не только своей репутацией, продолжает издание. Украинский суд взял на заметку происходящее, ведь по законам страны для посещения Крыма необходимо специальное разрешение. При этом на территорию полуострова можно попасть только с материковой части Украины через определённые КПП. Участники же группы собираются лететь туда из Москвы. Таким образом они нарушат закон, и на Украине им будет грозить о 1 до 8 лет лишения свободы, пояснили в генеральной прокуратуре Украины. К тому же исполнители нарушат украинский закон о концертной деятельности, который предусматривает, что только украинские компании могут организовывать концерты в Крыму. В Балаклаве же мероприятие организует российская сторона. Угроза ареста для музыкантов из группы Scooter особенно актуальна, ведь в этом году они собираются выступать в Киеве, добавляет Bild. С критикой в адрес немецких исполнителей выступила депутат Европейского парламента от «зелёных» Ребекка Хармс, которая уже многие годы борется за права крымских татар, находящихся «под российской оккупацией»: «Похоже, Scooter безразлично то, что Крым был незаконно оккупирован российскими войсками и то, что, выступая там, они занимают сторону Путина». По её словам, их концерт поможет российским властям «скрыть все те ужасные нарушения прав человека, которые совершаются в Крыму». Она посоветовала исполнителям связаться с победительницей песенного конкурса Евровидение 2016 крымской татаркой Джамалой, «чтобы они поняли, как постыдно и безответственно поступают музыканты и танцоры, которые позволяют Путину себя инструментализировать». По её словам, глава Кремля превратил Крым «в самую большую военную базу в Чёрном море». При этом Хармс считает, что оправдывать свой визит «интересами поклонников» неприемлемо.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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