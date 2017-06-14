Мэр Николаева сбежал от полицейских через окно

Мэр украинского города Николаев Александр Сенкевич , которому в среду должны были вручить протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, сбежал от полицейских через окно своего кабинета, сообщает местное издание "НикВести".

Как отмечается, в среду из Киева в Николаев прибыла группа из пяти сотрудников департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Однако в приемной городского головы им сообщили, что Александр Сенкевич сможет с ними встретиться только в 16.00.

"Чтобы избежать встречи с правоохранителями, мэр Николаева перелез через окно из своего кабинета на балкон левого крыла мэрии Николаева, оказавшись в кабинете, где сейчас находится департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. После чего покинул здание Николаевского городского совета", — говорится в сообщении.