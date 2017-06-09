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Соцсеть «Одноклассники» вновь заработала на Украине
На Украине заработала социальная сеть «Одноклассники». Об этом сообщает «Экономика сегодня».
Украинские граждане получили доступ к соцсети после того, как вышла новая версия мобильного приложения «Одноклассников». Это стало возможно в связи с тем, что приложение не использует VPN-сервис, который определяет местоположение пользователя и подлинность владельца аккаунта. Однако открыть «Одноклассники» на Украине возможно только с помощью мобильных устройств, на стационарных компьютерах сайт остаётся заблокированным.
16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» на территории страны. В МИД РФ решение Порошенко связали с «малейшими опасениями инакомыслия в стране».
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